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Завше дивуюся сам собі. Заради цього варто жити
Оскар Вайлд
До теми
Караванська і Половинка: «Розмова птахів»
Дефіле зустрінеться з виставою «Розмова птахів», яку творитимуть театр «Слово і голос», Наталія Половинка; «Хорея Козацька», Тарас Компаніченко,Лабораторія степового розспіву «Євшан-зілля», народний співак Олексій Заєць і піаніст Сергій Кудринецький.
15.04.24
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Штука
Мобілізація української культури
Костянтин Дорошенко
Що значить нині бути людиною у повноті цього права і явища і як відстояти майбутнє для такої людини? Ось питання, на яке шукає відповіді українське мистецтво часу війни. Воно гуманістичне, бо за спільною трагедією бачить світ конкретної людини.
14.04.24
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Штука
781-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 33 атаки) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
14.04.24
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Україна
Галицькі церкви в рисунках Ернста Мая
Василь СЛОБОДЯН
Під час Першої світової війни зацікавлення українською сакральною дерев’яною архітектурою виявляли професійні художники, архітектори і фотографи, які служили в армії
13.04.24
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Минуле
780-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 33 атаки) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
13.04.24
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Україна
Помилування для російських олігархів
Максим МУЛЯР
Суд ЄУ частково скасував санкції проти двох російських олігархів – Михайла Фрідмана та Петра Авена. Чи не стане ця подія прецедентною?
12.04.24
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У світі
У Львові відбудеться відкрита зустріч з Олександром Ябчанкою.
У неділю, 14 квітня, у Львові відбудеться зустріч із командиром роти "Гонор" батальйону "Вовків Да Вінчі" 59-ї ОМБр Олександром Ябчанкою.
12.04.24
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Галичина
Велике весняне прання
Юрко ПРОХАСЬКО
Простір стриху перетворювався у фотографічну студію з прямокутними переділами і своїми снопами світла...
12.04.24
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Дискурси