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Ти ж бо людина жорстока: береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв
Вiд Луки 19:21
До теми
777-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 83 бойові зіткнення, найбільше – на Бахмутському (відбито 29 атак) та Новопавлівському (відбито 28 атак) напрямках.
10.04.24
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Україна
Прем’єра симфонії – сорок років згодом
Любов Кияновська
У Львівському органному залі відбулась незвична прем’єра: вперше прозвучала Симфонія № 2 «Славень Дніпру-Славутичу» Віктора Камінського на слова Богдана Стельмаха для симфонічного оркестру, хору і солістів, написана сорок років тому.
09.04.24
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Штука
776-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 26 атак) напрямках.
09.04.24
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Україна
775-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 31 атаку) та Новопавлівському (відбито 22 атаки) напрямках.
08.04.24
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Україна
774-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 21 атаку) напрямках.
07.04.24
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Україна
Горе переможених
Віталій Портников
У тих, кого не вдається перемогти, хоча б є шанс відбитися й вижити. І робити свій власний, а не чужий вибір.
07.04.24
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Дискурси
Недолік поезії
Василь МАХНО
Війна, розв’язана імперською Росією, змінила семантику українських слів та, як наслідок, – нашу поезію, її символіку та знаки.
06.04.24
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Дискурси
Поезія полеглих: Ілля Чернілевський
Надія Гаврилюк
Думки, що поставив я на запобіжник / Приціл, що шукає пожадливо цятку. / Ми знов переможемо. / Я обіцяю.
06.04.24
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Україна