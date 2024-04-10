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Ігор Береза
головна
Ігор Береза «Адам»: виставка керамічних торсів в галерея "Зелена канапа".
Середа, Квітень 10, 2024 - 11:30
До теми
Прем’єра симфонії – сорок років згодом
Любов Кияновська
У Львівському органному залі відбулась незвична прем’єра: вперше прозвучала Симфонія № 2 «Славень Дніпру-Славутичу» Віктора Камінського на слова Богдана Стельмаха для симфонічного оркестру, хору і солістів, написана сорок років тому.
09.04.24
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Штука
776-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 26 атак) напрямках.
09.04.24
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Україна
775-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 31 атаку) та Новопавлівському (відбито 22 атаки) напрямках.
08.04.24
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Україна
774-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 21 атаку) напрямках.
07.04.24
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Україна
Поезія полеглих: Ілля Чернілевський
Надія Гаврилюк
Думки, що поставив я на запобіжник / Приціл, що шукає пожадливо цятку. / Ми знов переможемо. / Я обіцяю.
06.04.24
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Україна
773-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 22 атаки) та Новопавлівському (відбито 20 атак) напрямках.
06.04.24
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Україна
Людина – дерево – листок...
Андрій Содомора
Ніщо так не ріднить людину з природою, як дерево, листок. Жодні антології не вмістили б усіх тих, хто виявляв своє чуття до них
05.04.24
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Дискурси
Якого скарбу шукали у «Лупулових скарбах»?
Олеся Ісаюк
Цей період історії не може похвалитися яскравими подіями, але саме тоді заклалося чимало процесів, які визначили траєкторію української історії і відносини з сусідами
05.04.24
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Україна