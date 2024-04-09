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Передова. Квітень. 2024
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Квітень 2024 року
Вівторок, Квітень 9, 2024 - 12:30
До теми
775-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 31 атаку) та Новопавлівському (відбито 22 атаки) напрямках.
08.04.24
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Україна
774-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 21 атаку) напрямках.
07.04.24
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Україна
Поезія полеглих: Ілля Чернілевський
Надія Гаврилюк
Думки, що поставив я на запобіжник / Приціл, що шукає пожадливо цятку. / Ми знов переможемо. / Я обіцяю.
06.04.24
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Україна
773-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 22 атаки) та Новопавлівському (відбито 20 атак) напрямках.
06.04.24
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Україна
Людина – дерево – листок...
Андрій Содомора
Ніщо так не ріднить людину з природою, як дерево, листок. Жодні антології не вмістили б усіх тих, хто виявляв своє чуття до них
05.04.24
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Дискурси
Якого скарбу шукали у «Лупулових скарбах»?
Олеся Ісаюк
Цей період історії не може похвалитися яскравими подіями, але саме тоді заклалося чимало процесів, які визначили траєкторію української історії і відносини з сусідами
05.04.24
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Україна
«Огнище духовного життя»
Юрій ЯКОВЛЄВ
Іван Франко та львівське поступове товариство «Czytelnia naukowa», першим головою якого його обрали 23 березня 1890 року.
05.04.24
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Минуле
Україна і квадратура кола президента Макрона
Олів'є Дюпюї
Що стоїть за закликом президента Макрона не виключати можливості відправки західних військ в Україну? Чи означає це прозріння?
05.04.24
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Дискурси