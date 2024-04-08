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Робер Дуано
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знимка Робера Дуано
Понеділок, Квітень 8, 2024 - 09:45
До теми
774-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 21 атаку) напрямках.
07.04.24
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Україна
Поезія полеглих: Ілля Чернілевський
Надія Гаврилюк
Думки, що поставив я на запобіжник / Приціл, що шукає пожадливо цятку. / Ми знов переможемо. / Я обіцяю.
06.04.24
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Україна
773-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 22 атаки) та Новопавлівському (відбито 20 атак) напрямках.
06.04.24
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Україна
«Огнище духовного життя»
Юрій ЯКОВЛЄВ
Іван Франко та львівське поступове товариство «Czytelnia naukowa», першим головою якого його обрали 23 березня 1890 року.
05.04.24
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Минуле
Україна і квадратура кола президента Макрона
Олів'є Дюпюї
Що стоїть за закликом президента Макрона не виключати можливості відправки західних військ в Україну? Чи означає це прозріння?
05.04.24
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Дискурси
772-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 30 атак) та Новопавлівському (відбито 20 атак) напрямках.
05.04.24
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Україна
Фестиваль українських фільмів у Торонто
Другий рік поспіль у квітні в Торонто відбувається Toronto Ukrainian Film Festival, метою якого є знайомство канадських глядачів із кращими українськими стрічками. Програмною директоркою кінофестивалю виступила відома українська продюсерка Анна Паленчук.
04.04.24
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Штука
Сімнадцять сходинок у нич
Тарас Прохасько
Більшість з тих, що вичовгували ті сімнадцять скрипучих сходинок, різним чином повимирало. Молодші на фронті. Щоби не вимерти так, як ті...
04.04.24
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Дискурси