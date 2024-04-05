Ресторан Lisa Rayen в Мадриді

Фестиваль українських фільмів у Торонто

Другий рік поспіль у квітні в Торонто відбувається Toronto Ukrainian Film Festival, метою якого є знайомство канадських глядачів із кращими українськими стрічками. Програмною директоркою кінофестивалю виступила відома українська продюсерка Анна Паленчук.