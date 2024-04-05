Ресторан Lisa Rayen в Мадриді

Ресторан Lisa Rayen в Мадридіголовна

Ресторан Lisa Rayen в Мадриді

П'ятниця, Квітень 5, 2024 - 10:15

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Фестиваль українських фільмів у Торонто
Другий рік поспіль у квітні в Торонто відбувається Toronto Ukrainian Film Festival, метою якого є знайомство канадських глядачів із кращими українськими стрічками. Програмною директоркою кінофестивалю виступила відома українська продюсерка Анна Паленчук.
04.04.24 | | Штука
771-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 15 атак) та Новопавлівському (відбито 22 атаки) напрямках.
04.04.24 | | Україна
Абсурдистські притчі єврейського гумору
Олександр Гальпер
У «Друкарському дворі Олега Федорова» щойно побачила світ книжка  «Подзвонила тьотя Іда» із наскрізним збірним персонажем кумедних оповідань. Презентація збірки відбудеться 7 квітня в бібліотеці ім. Ошера Шварцмана у Києві.
03.04.24 | | Штука
770-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 24 атаки) напрямках.
03.04.24 | | Україна
Фестиваль сучасної драми у Львові
Від 5 по 7 квітня 2024 року на камерній сцені Національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької вчетверте відбудеться Фестиваль сучасної драми. Організатором фесту є Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ).
02.04.24 | | Штука
769-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 10 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атаки) напрямках.
02.04.24 | | Україна
В очікуванні «великого наступу росіян»
Юрко ТИМЧУК
Затерта до непристойності теза про «роль особистості в історії» виявилася знову актуальною. 
02.04.24 | | Україна
768-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 13 атак) та Новопавлівському (відбито 22 атаки) напрямках.
01.04.24 | | Україна

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