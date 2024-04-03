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Страждання — це спонукання до дії
Іммануїл Кант
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770-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 24 атаки) напрямках.
03.04.24
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Україна
769-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 10 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атаки) напрямках.
02.04.24
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Україна
768-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 13 атак) та Новопавлівському (відбито 22 атаки) напрямках.
01.04.24
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Україна
767-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 20 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
31.03.24
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Україна
Війна з комахами
Віталій Портников
Холоп, який знищив власних господарів, але намагається видавати себе за них у вкраденому і загидженому будинку – це і є Росія ХХ і ХХІ сторіч
31.03.24
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Дискурси
Клопоти Понтія Пилата
Василь МАХНО
Уривок з майбутнього роману «Ангел і осел з віршами про вогонь і воду».
30.03.24
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Дискурси
766-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 20 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
30.03.24
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Україна
Музична сцена Jam Factory Art Center
Новий майданчик для концертів та джем-сесій у Львові: Jam Factory Art Center відкриває музичну сцену, де щовихідних відбуватимуться музичні події, як-от концерти сучасної музики, джем-сесії, освітні заходи для музикантів.
29.03.24
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Штука