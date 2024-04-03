3 квітня 1990

3 квітня 1990 року: вперше після часів ЗУНР український прапор офіційно підняли над Ратушоюголовна

3 квітня 1990 року: вперше після часів ЗУНР український прапор офіційно підняли над Ратушою

Середа, Квітень 3, 2024 - 12:00

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ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 10 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атаки) напрямках.
02.04.24 | | Україна
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01.04.24 | | Україна
767-й день війни Росії в Україні. Хроніка
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ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 20 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
31.03.24 | | Україна
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Уривок з майбутнього роману «Ангел і осел з віршами про вогонь і воду».
30.03.24 | | Дискурси
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Музична сцена Jam Factory Art Center
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Як стався масштабний теракт в Підмосков’ї 22 березня. Провокація ФСБ, злочинна недбалість силовиків чи щось третє?  
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