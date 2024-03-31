Воскресіння Ісуса Христа

Музична сцена Jam Factory Art Center

Новий майданчик для концертів та джем-сесій у Львові: Jam Factory Art Center відкриває музичну сцену, де щовихідних відбуватимуться музичні події, як-от концерти сучасної музики, джем-сесії, освітні заходи для музикантів.