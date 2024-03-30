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Surrexit Christus!
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766-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 20 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
30.03.24
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Україна
Музична сцена Jam Factory Art Center
Новий майданчик для концертів та джем-сесій у Львові: Jam Factory Art Center відкриває музичну сцену, де щовихідних відбуватимуться музичні події, як-от концерти сучасної музики, джем-сесії, освітні заходи для музикантів.
29.03.24
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Штука
Удар по аурі Путіна
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Як стався масштабний теракт в Підмосков’ї 22 березня. Провокація ФСБ, злочинна недбалість силовиків чи щось третє?
29.03.24
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У світі
765-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 27 атак) напрямках.
29.03.24
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Україна
Кремль виказав 5 пунктів плану підкорення Польщі
Мирослав Чех
Навіть на піку діяльності уряду Туска суттєву частину політичного порядку денного визначають російські агенти. А що буде, коли коаліція почне тріщати?
28.03.24
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Дискурси
764-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 27 атак) напрямках.
28.03.24
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Україна
Австрійська допомога музичним архівам Львова
Музей Соломії Крушельницької у Львові отримав в подарунок від австрійської організації «Restauratоren ohne Grenzen» (Реставратори без кордонів) техніку для оцифрування музейних фондів.
28.03.24
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Штука
Учасники Фестивалю-Премії «ГРА»
Традиційно у Міжнародний день театру Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ) – засновниця і організаторка Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії «ГРА», який цьогоріч відбувається вшосте, – оприлюднила довгий список учасників.
27.03.24
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Штука