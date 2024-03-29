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Театр – це не життя, тут не вільно займати не свої місця
Леонард Джевецький
До теми
Удар по аурі Путіна
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Як стався масштабний теракт в Підмосков’ї 22 березня. Провокація ФСБ, злочинна недбалість силовиків чи щось третє?
29.03.24
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У світі
764-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 27 атак) напрямках.
28.03.24
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Україна
Учасники Фестивалю-Премії «ГРА»
Традиційно у Міжнародний день театру Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ) – засновниця і організаторка Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії «ГРА», який цьогоріч відбувається вшосте, – оприлюднила довгий список учасників.
27.03.24
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Штука
Трагічне кохання Олександра Мишуги
Юрій Винничук
Вбивство актриси Марії Вісновської сколихнуло Варшаву, серед варшавської публіки Мишуга був дуже популярний, всі чудово знали про його кохання
27.03.24
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Дискурси
763-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень, найбільше – на Лиманському (відбито 13 атак) та Новопавлівському (відбито 26 атак) напрямках.
27.03.24
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Україна
Не треба
Майкл Мишкало
Кажуть, що «так ми звикнемо бачити їх на вулицях і не жахатися». А можливо, комусь і треба жахатись, когось треба вивести з летаргійного стану самозадоволення?
26.03.24
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Дискурси
Довкола нафти
Юрко ТИМЧУК
В РФ включилася нова версія «русской вєсни» – там почали згадувати про Каширське шосе, Беслан, «Норд-Ост» тощо. «Розлюднені» українці розв'язують свої проблеми.
26.03.24
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Україна
762-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, найбільше – на Лиманському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 22 атаки) напрямках.
26.03.24
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Україна