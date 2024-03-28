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Передова. Березень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Березень 2024 року
Четвер, Березень 28, 2024 - 10:45
До теми
Учасники Фестивалю-Премії «ГРА»
Традиційно у Міжнародний день театру Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ) – засновниця і організаторка Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії «ГРА», який цьогоріч відбувається вшосте, – оприлюднила довгий список учасників.
27.03.24
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Штука
763-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень, найбільше – на Лиманському (відбито 13 атак) та Новопавлівському (відбито 26 атак) напрямках.
27.03.24
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Україна
Довкола нафти
Юрко ТИМЧУК
В РФ включилася нова версія «русской вєсни» – там почали згадувати про Каширське шосе, Беслан, «Норд-Ост» тощо. «Розлюднені» українці розв'язують свої проблеми.
26.03.24
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Україна
762-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, найбільше – на Лиманському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 22 атаки) напрямках.
26.03.24
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Україна
761-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (25), на Авдіївському (10) та Бахмутському (8) напрямках.
25.03.24
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Україна
«Вітер твоїх небес...»
Андрій Содомора
Ця поетична збірка – це гра. Гра в античному, поважному, розумінні слова («ludus» – це також «школа»), готуйтеся до вдумливого прочитання: гумор вимагає знання; що тонший – то глибшого
24.03.24
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Штука
«Норд-Ост»
Віталій Портников
Весь сенс цієї війни для Кремля – повернути нас у цей стан вічного страху й перманентного насилля. Повернути нас на «Норд-Ост». Повернути у «Крокус».
24.03.24
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Дискурси
760-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (34), на Авдіївському (15) та Бахмутському (13) напрямках.
24.03.24
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Україна