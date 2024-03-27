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Юхновський
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академік Ігор Юхновський (1.09.1925–26.03.2024)
Середа, Березень 27, 2024 - 09:45
До теми
762-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, найбільше – на Лиманському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 22 атаки) напрямках.
26.03.24
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Україна
761-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (25), на Авдіївському (10) та Бахмутському (8) напрямках.
25.03.24
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Україна
«Вітер твоїх небес...»
Андрій Содомора
Ця поетична збірка – це гра. Гра в античному, поважному, розумінні слова («ludus» – це також «школа»), готуйтеся до вдумливого прочитання: гумор вимагає знання; що тонший – то глибшого
24.03.24
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Штука
«Норд-Ост»
Віталій Портников
Весь сенс цієї війни для Кремля – повернути нас у цей стан вічного страху й перманентного насилля. Повернути нас на «Норд-Ост». Повернути у «Крокус».
24.03.24
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Дискурси
760-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (34), на Авдіївському (15) та Бахмутському (13) напрямках.
24.03.24
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Україна
Мозаїка між рядків Олексія Пахучого
Олеся Ісаюк
Повість, в якій незрозуміло як співіснують і явні “совєтські” стереотипи, і посили, які асоціюються радше з державницькою парадигмою.
23.03.24
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Україна
759-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (28), на Авдіївському та Оріхівському (по 10) напрямках.
23.03.24
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Україна
Коли ти сама – апокриф
Роксолана Жаркова
Сама любов тут має різні імена й умовні позначки: це стихійне лихо, це смертельний вирок, це тихий промовистий погляд, це бути благословенним, це любов-свобода, це ідеальна платонічна любов, це врешті-решт, нестримний сексуальний потяг на березі любові, що метафорично названа Латорицею…
22.03.24
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Штука