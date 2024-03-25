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Минуле не вмерло. Воно навіть не минуле
Вільям Фолкнер
До теми
761-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (25), на Авдіївському (10) та Бахмутському (8) напрямках.
25.03.24
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Україна
760-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (34), на Авдіївському (15) та Бахмутському (13) напрямках.
24.03.24
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Україна
Четверта група крові
Людмила Таран
Власне, не так про кров як біологічну парадигму, а – про самоідентифікацію: як вона творилася, які чинники, фактори сприяли?
23.03.24
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Дискурси
Мозаїка між рядків Олексія Пахучого
Олеся Ісаюк
Повість, в якій незрозуміло як співіснують і явні “совєтські” стереотипи, і посили, які асоціюються радше з державницькою парадигмою.
23.03.24
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Україна
759-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (28), на Авдіївському та Оріхівському (по 10) напрямках.
23.03.24
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Україна
Коли ти сама – апокриф
Роксолана Жаркова
Сама любов тут має різні імена й умовні позначки: це стихійне лихо, це смертельний вирок, це тихий промовистий погляд, це бути благословенним, це любов-свобода, це ідеальна платонічна любов, це врешті-решт, нестримний сексуальний потяг на березі любові, що метафорично названа Латорицею…
22.03.24
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Штука
Коні
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Кінь иде ґлемеями, бердами, ци у дощ, ци у зиму, проходит’ найкєшші місця, варкі, де каміні, болото, багни, та й вернетси сам з полонини, из плаїв, видків тра’ идхаті
22.03.24
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Дискурси
758-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулися 74 бойові зіткнення, найбільше – на Бахмутському (відбито 15 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
22.03.24
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Україна