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25 років тому вбили В'ячеслава Чорновола
Неділя, Березень 24, 2024 - 22:15
До теми
760-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (34), на Авдіївському (15) та Бахмутському (13) напрямках.
24.03.24
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Україна
Четверта група крові
Людмила Таран
Власне, не так про кров як біологічну парадигму, а – про самоідентифікацію: як вона творилася, які чинники, фактори сприяли?
23.03.24
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Дискурси
759-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (28), на Авдіївському та Оріхівському (по 10) напрямках.
23.03.24
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Україна
758-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулися 74 бойові зіткнення, найбільше – на Бахмутському (відбито 15 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
22.03.24
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Україна
Ніхто не заплаче…
Тарас Прохасько
А на другий день почався кайф курсу молодого бійця. Такого адреналіну я не відловлював навіть на міських змаганнях з юнацького регбі...
21.03.24
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Дискурси
Ви не самі. НАТО з вами. Світло переможе темряву
Роб Бауер
Голова Військового комітету НАТО: шведський прапор буде не єдиним синьо-жовтим стягом у штаб-квартирі НАТО – Україна переможе.
21.03.24
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Дискурси
757-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень, найбільше – на Лиманському (відбито 17 атак) та Новопавлівському (відбито 24 атаки) напрямках.
21.03.24
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Україна
Алкоголь – це слабкість
Олександр ЯБЧАНКА
В країні, яка веде боротьбу за своє виживання, слабкість неприпустима. Державі, яка бореться за своє існування, життєво необхідні сильні та здорові громадяни.
20.03.24
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Україна