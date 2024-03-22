Маковецький

Моє крайнє поранення

Олександр ЯБЧАНКА

На війні бувають такі ситуації, коли поставлене завдання з точки зору реалізації практично неможливе, але ти мусиш спробувати його виконати. Не можеш просто відправити людей, а лише спробувати повести їх за собою.