Маковецький

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П'ятниця, Березень 22, 2024 - 11:00
До теми
757-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень, найбільше – на Лиманському (відбито 17 атак) та Новопавлівському (відбито 24 атаки) напрямках.
21.03.24
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Україна
756-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Лиманському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
20.03.24
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Україна
Моє крайнє поранення
Олександр ЯБЧАНКА
На війні бувають такі ситуації, коли поставлене завдання з точки зору реалізації практично неможливе, але ти мусиш спробувати його виконати. Не можеш просто відправити людей, а лише спробувати повести їх за собою.
19.03.24
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Україна
Між «Оскаром» і НПЗ
Юрко ТИМЧУК
Музи не мовчать, гармати говорять, москалі голосують і голосять «за что?» Огляд подій минулого тижня в Україні.
19.03.24
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Україна
755-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 9 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
19.03.24
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Україна
Блокування кордону як perpetuum mobile шантажу
Мирослав Чех
Суто польський винахід: блокувати кордон атакованої Росією країни як вічний двигун вимагання державних грошей і збирання голосів виборців
18.03.24
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Дискурси
«Минули літа молодії...»
Андрій Содомора
Попри «Сиди і нічогісінько не жди!..» Шевченка все-таки бачимо в дорозі: «Ходімо ж, доленько моя!» Шевченко йде, щоб бути з нами «во время люте».
18.03.24
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Дискурси
754-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 13 атак) та Новопавлівському (відбито 36 атак) напрямках.
18.03.24
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Україна