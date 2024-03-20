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Шкодувати про минуле, непокоїтися про майбутнє, але діяти можна лише в сьогоденні
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756-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Лиманському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
20.03.24
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Україна
Між «Оскаром» і НПЗ
Юрко ТИМЧУК
Музи не мовчать, гармати говорять, москалі голосують і голосять «за что?» Огляд подій минулого тижня в Україні.
19.03.24
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Україна
755-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 9 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
19.03.24
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Україна
«Минули літа молодії...»
Андрій Содомора
Попри «Сиди і нічогісінько не жди!..» Шевченка все-таки бачимо в дорозі: «Ходімо ж, доленько моя!» Шевченко йде, щоб бути з нами «во время люте».
18.03.24
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Дискурси
754-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 13 атак) та Новопавлівському (відбито 36 атак) напрямках.
18.03.24
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Україна
753-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 11 атак) та Новопавлівському (відбито 28 атак) напрямках.
17.03.24
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Україна
Два Папи
Віталій Портников
Іван Павло ІІ був голосом поневолених комунізмом народів Європи у ХХ сторіччі, а Франциск – голос «глобального Півдня» у ХХІ-му. І це все ж таки дуже різні голоси
17.03.24
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Дискурси
Поезія полеглих: Артем Довгополий
Надія Гаврилюк
Будую незламні стіни, / Фортецю велику, де будуть жити / Руїни того, що рахує зозуля.
16.03.24
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Україна