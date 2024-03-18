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Берегти вірність — це гідність, пізнати вірність — це честь
Марія фон Ебнер-Ешенбах
До теми
754-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 13 атак) та Новопавлівському (відбито 36 атак) напрямках.
18.03.24
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Україна
753-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 11 атак) та Новопавлівському (відбито 28 атак) напрямках.
17.03.24
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Україна
Поезія полеглих: Артем Довгополий
Надія Гаврилюк
Будую незламні стіни, / Фортецю велику, де будуть жити / Руїни того, що рахує зозуля.
16.03.24
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Україна
Анабазис Василя Вишиваного
Іван Банах
Появу нового потужного гравця на українській політичній арені дивним чином передбачив Михайло Яцків: прототип Василя Вишиваного проглядається в його «Горлиці»
16.03.24
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Минуле
Поети – живі!
Василь МАХНО
– Давайте запитаємо у Целана? – запропонував я. – Пощо питати у мертвих? – Поети завжди живі.
16.03.24
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Дискурси
752-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 26 атак) та Новопавлівському (відбито 24 атаки) напрямках.
16.03.24
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Україна
Біле світло чорного лісу
Юрко ПРОХАСЬКО
Проміняв би білий світ на чорні хащі літер, за якими, коли вони розсіються, знов будуть білі хмари і сині, високі і блакитні весняні небеса.
15.03.24
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Дискурси
Вояки НАТО в Україні?
Максим МУЛЯР
Макрон запустив на Заході дискусію про евентуальну відправку вояків НАТО до України. Навіть, якщо сприйняти її за блеф, свою справу з психологічного впливу на Кремль вона все одно зробила.
15.03.24
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У світі