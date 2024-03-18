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Понеділок, Березень 18, 2024 - 12:00
До теми
753-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 11 атак) та Новопавлівському (відбито 28 атак) напрямках.
17.03.24
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Україна
Поети – живі!
Василь МАХНО
– Давайте запитаємо у Целана? – запропонував я. – Пощо питати у мертвих? – Поети завжди живі.
16.03.24
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Дискурси
752-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 26 атак) та Новопавлівському (відбито 24 атаки) напрямках.
16.03.24
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Україна
Біле світло чорного лісу
Юрко ПРОХАСЬКО
Проміняв би білий світ на чорні хащі літер, за якими, коли вони розсіються, знов будуть білі хмари і сині, високі і блакитні весняні небеса.
15.03.24
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Дискурси
Вояки НАТО в Україні?
Максим МУЛЯР
Макрон запустив на Заході дискусію про евентуальну відправку вояків НАТО до України. Навіть, якщо сприйняти її за блеф, свою справу з психологічного впливу на Кремль вона все одно зробила.
15.03.24
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У світі
751-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 20 атак) та Новопавлівському (відбито 24 атаки) напрямках.
15.03.24
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Україна
Казково-генетичне українознавство
Тарас Прохасько
Не дивно, що Україна знов стає епіцентром світового протистояння. Як завжди – за лани. Як завжди – за клімат. Як завжди – за гени
14.03.24
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Дискурси
750-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 20 атак) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
14.03.24
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Україна