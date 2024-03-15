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Любомир Медвідь. З циклу «Ad hominem» (2021)
головна
Любомир Медвідь. З циклу «Ad hominem» (2021)
П'ятниця, Березень 15, 2024 - 22:45
До теми
Вояки НАТО в Україні?
Максим МУЛЯР
Макрон запустив на Заході дискусію про евентуальну відправку вояків НАТО до України. Навіть, якщо сприйняти її за блеф, свою справу з психологічного впливу на Кремль вона все одно зробила.
15.03.24
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У світі
750-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 20 атак) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
14.03.24
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Україна
749-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 26 атак) та Новопавлівському (відбито теж 26 атак) напрямках.
13.03.24
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Україна
Наші внуки народжуються під час війни
Майкл Мишкало
Проклята війна. Наші внуки у своєму дитинстві пережили і побачили жах, якого діти не мають, не повинні ні знати, ні бачити
12.03.24
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Дискурси
748-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (16 атак), Новопавлівському (21 атака), Лиманському (15 атак) напрямках.
12.03.24
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Україна
Славко
Андрій Содомора
Розкошував у дивному стані відсутньої присутності, коли вшанований Вакх спонукає до творчого зосередження, коли під зовнішньою розслабленістю криється загостреність зору...
11.03.24
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Дискурси
Ігри в довгу
Юрко ТИМЧУК
Після того як Папа Франціск побавиться білим прапорцем, конклав кардиналів посадить його дивитися «20 днів у Маріуполі». Огляд подій минулого тижня.
11.03.24
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Україна
747-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 17 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
11.03.24
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Україна