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Алекс Гей «Старе зелене»
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Алекс Гей «Старе зелене» (2005)
Середа, Березень 13, 2024 - 16:30
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748-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (16 атак), Новопавлівському (21 атака), Лиманському (15 атак) напрямках.
12.03.24
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Україна
Славко
Андрій Содомора
Розкошував у дивному стані відсутньої присутності, коли вшанований Вакх спонукає до творчого зосередження, коли під зовнішньою розслабленістю криється загостреність зору...
11.03.24
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Дискурси
Ігри в довгу
Юрко ТИМЧУК
Після того як Папа Франціск побавиться білим прапорцем, конклав кардиналів посадить його дивитися «20 днів у Маріуполі». Огляд подій минулого тижня.
11.03.24
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Україна
747-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 17 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
11.03.24
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Україна
Не лише мова
Олеся Ісаюк
Разом із мовною русифікацією йшло “обидлення” суспільства, стягання на найнижчий рівень культури: було недостатньо розмовляти російською – це мала бути ще й мова “блатняка”
09.03.24
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Галичина
Навчитися розрізняти поняття "опонент" і "ворог"
Мирослав МАРИНОВИЧ
Ми починаємо суперечку як опоненти, а закінчуємо її як вороги, до яких ставимося затятіше, ніж навіть до справжнього ворога.
08.03.24
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Дискурси
Путінова спроба «остаточного розв’язання» українського питання
Микола Рябчук
Якби патології Путіна були вчасно розпізнані, то не сягнули б геноциду
08.03.24
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Дискурси
Шевченко: «ЦВІТ»
9 березня у Гарнізонному храмі свв.апп. Петра і Павла — вечір «ЦВІТ», присвячений до дня народження Тараса Шевченка, його поезія лунатиме голосом народної пісні та сучасних композиторів Богдани Фроляк і Валентина Сильвестрова.
07.03.24
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Штука