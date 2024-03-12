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Передова. Березень. 2024 рік
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Березень 2024 року
Вівторок, Березень 12, 2024 - 00:45
До теми
746-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 73 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 16 атак) та Новопавлівському (відбито 30 атак) напрямках.
10.03.24
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Україна
Навчитися розрізняти поняття "опонент" і "ворог"
Мирослав МАРИНОВИЧ
Ми починаємо суперечку як опоненти, а закінчуємо її як вороги, до яких ставимося затятіше, ніж навіть до справжнього ворога.
08.03.24
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Дискурси
Путінова спроба «остаточного розв’язання» українського питання
Микола Рябчук
Якби патології Путіна були вчасно розпізнані, то не сягнули б геноциду
08.03.24
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Дискурси
Шевченко: «ЦВІТ»
9 березня у Гарнізонному храмі свв.апп. Петра і Павла — вечір «ЦВІТ», присвячений до дня народження Тараса Шевченка, його поезія лунатиме голосом народної пісні та сучасних композиторів Богдани Фроляк і Валентина Сильвестрова.
07.03.24
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Штука
Український Відень
Тетяна ШПАЙХЕР
Через два роки після повномасштабного вторгнення у столиці Австрії чи не щотижня відбуваються великі українські заходи: мистецькі, громадські, молитовні.
07.03.24
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Галичина
Як красти квіти
Юрій Винничук
Термін «антологія» перекладається з грецької як «збирання квітів». Але квіти можна по-різному збирати. Хоча... Відповідальність мусить бути завше.
06.03.24
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Дискурси
Музична Шевченкіана в Музеї митрополита Андрея
10 березня о 17.00 у Львові відбудеться поетично-музичний Шевченківський вечір, присвячений пам’яті Кобзаря, із циклу Наталії Ревакович та о. Севастіана Дмитруха «Музичні вечори в музеї митрополита Андрея».
06.03.24
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Штука
Прем’єра: «Жадан. Я буду твоїми очима»
6-7 березня на сцені «Стрих» театру ім. Заньковецької – прем’єра вистави «Жадан. Я буду твоїми очима». В основі сюжету – вірші та проза Сергія Жадана, які можна назвати «пророчими», – на цьому наголошує режисер вистави, литовець Андріюс Дарела.
05.03.24
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Штука