Оскар 2024: "20 днів у Маріуполі"

Прем’єра: «Жадан. Я буду твоїми очима»

6-7 березня на сцені «Стрих» театру ім. Заньковецької – прем’єра вистави «Жадан. Я буду твоїми очима». В основі сюжету – вірші та проза Сергія Жадана, які можна назвати «пророчими», – на цьому наголошує режисер вистави, литовець Андріюс Дарела.