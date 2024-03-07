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І вражою злою кров’ю волю окропіте
Тарас Шевченко
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Шевченко: «ЦВІТ»
9 березня у Гарнізонному храмі свв.апп. Петра і Павла — вечір «ЦВІТ», присвячений до дня народження Тараса Шевченка, його поезія лунатиме голосом народної пісні та сучасних композиторів Богдани Фроляк і Валентина Сильвестрова.
07.03.24
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Штука
743-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 92 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 21 атаку) та Новопавлівському (відбито 20 атак) напрямках.
07.03.24
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Україна
Музична Шевченкіана в Музеї митрополита Андрея
10 березня о 17.00 у Львові відбудеться поетично-музичний Шевченківський вечір, присвячений пам’яті Кобзаря, із циклу Наталії Ревакович та о. Севастіана Дмитруха «Музичні вечори в музеї митрополита Андрея».
06.03.24
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Штука
Прем’єра: «Жадан. Я буду твоїми очима»
6-7 березня на сцені «Стрих» театру ім. Заньковецької – прем’єра вистави «Жадан. Я буду твоїми очима». В основі сюжету – вірші та проза Сергія Жадана, які можна назвати «пророчими», – на цьому наголошує режисер вистави, литовець Андріюс Дарела.
05.03.24
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Штука
Путін і Україна: історія хворобливої одержимості
Микола Рябчук
Ідеологічні джерела та історико-культурні підвалини Путінових поглядів на Україну та причини їхньої еволюції до обсесивності
05.03.24
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Дискурси
Політика трохи haute couture
Юрко ТИМЧУК
Про фацета, що хоче колонізувати Марс (після того, як він ліквідує НАТО), згадувати не варто – бо і без персонажа, іменем якого названо вулицю в Березані, було багато цікавого
05.03.24
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Україна
Постава «Прапороносці»: вчора і сьогодні
Оксана Палій
Нині, згадуючи світлої пам'яті уродинника композитора Володимира Івасюка, якому виповнюється 75 років від дня народження, можемо послухати його незабутню пісню до спектаклю заньківчан, вписаного в історію української культури.
04.03.24
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Штука
«Ми заспівали, розійшлись...»
Андрій Содомора
Спробуймо уявити собі те, чого не зробити явним, чого не побачити, а лише почути, відчути – єднання голосів у співі. Голосів не голосних, а тихих
04.03.24
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Дискурси