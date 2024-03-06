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Бріджит Райлі
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Бріджит Райлі "Дослідження полум'я" (1962)
Середа, Березень 6, 2024 - 10:30
До теми
Музична Шевченкіана в в Музеї митрополита Андрея
10 березня о 17.00 у Львові відбудеться поетично-музичний Шевченківський вечір,присвячений пам’яті Кобзаря, із циклу Наталії Ревакович та о. Севастіана Дмитруха «Музичні вечори в музеї митрополита Андрея».
06.03.24
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Штука
Прем’єра: «Жадан. Я буду твоїми очима»
6-7 березня на сцені «Стрих» театру ім. Заньковецької – прем’єра вистави «Жадан. Я буду твоїми очима». В основі сюжету – вірші та проза Сергія Жадана, які можна назвати «пророчими», – на цьому наголошує режисер вистави, литовець Андріюс Дарела.
05.03.24
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Штука
741-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 74 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 28 атак) та Новопавлівському (відбито 22 атаки) напрямках
05.03.24
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Україна
Постава «Прапороносці»: вчора і сьогодні
Оксана Палій
Нині, згадуючи світлої пам'яті уродинника композитора Володимира Івасюка, якому виповнюється 75 років від дня народження, можемо послухати його незабутню пісню до спектаклю заньківчан, вписаного в історію української культури.
04.03.24
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Штука
740-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (відбито 30 атак) та Авдіївському (відбито 20 атак) напрямках
04.03.24
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Україна
Безпечні звуки надійного міста
Наталія Завісько
Проєкт «Safe and Sound»: музика заспокоює і надихає, розслаблює тіло і захоплює уяву. А ще – стає комунікатором суспільства, об’єднує людей і споріднює їх, огортає відчуттям емоційного затишку і надає сили рухатися далі.
03.03.24
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Штука
Клініка зцілення зламаного серця. Прем'єра
Це мистецьке дослідження близькості з іншим: камерний імерсивний перформанс, в якому перформерки діляться способами емоційної стабілізації через історії, фізичні практики та чуттєві досвіди.
03.03.24
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Штука
Ніна та Сергій Резніченки: Львів – Париж
У березні в Українському культурному центрі (Centre culturel de l`Ambassade d`Ukraine, Париж) і в львівській галереї «Зелена канапа» водночас відбуватимуться виставки живопису та рисунку подружжя Ніни та Сергія Резніченків, в Парижі ще й спільно з донькою Катериною.
02.03.24
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Штука