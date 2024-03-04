Сталість і завзятість у своєму намірі — речі такі чудові, що й завзята лінь вселяє повагу

Ніна та Сергій Резніченки: Львів – Париж

У березні в Українському культурному центрі (Centre culturel de l`Ambassade d`Ukraine, Париж) і в львівській галереї «Зелена канапа» водночас відбуватимуться виставки живопису та рисунку подружжя Ніни та Сергія Резніченків, в Парижі ще й спільно з донькою Катериною.