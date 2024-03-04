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Володимир Івасюк
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75 років тому народився Володимир Івасюк
Понеділок, Березень 4, 2024 - 14:30
До теми
Постава «Прапороносці»: вчора і сьогодні
Оксана Палій
Нині, згадуючи світлої пам'яті уродинника композитора Володимира Івасюка, якому виповнюється 75 років від дня народження, можемо послухати його незабутню пісню до спектаклю заньківчан, вписаного в історію української культури.
04.03.24
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Штука
Безпечні звуки надійного міста
Наталія Завісько
Проєкт «Safe and Sound»: музика заспокоює і надихає, розслаблює тіло і захоплює уяву. А ще – стає комунікатором суспільства, об’єднує людей і споріднює їх, огортає відчуттям емоційного затишку і надає сили рухатися далі.
03.03.24
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Штука
Клініка зцілення зламаного серця. Прем'єра
Це мистецьке дослідження близькості з іншим: камерний імерсивний перформанс, в якому перформерки діляться способами емоційної стабілізації через історії, фізичні практики та чуттєві досвіди.
03.03.24
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Штука
Ніна та Сергій Резніченки: Львів – Париж
У березні в Українському культурному центрі (Centre culturel de l`Ambassade d`Ukraine, Париж) і в львівській галереї «Зелена канапа» водночас відбуватимуться виставки живопису та рисунку подружжя Ніни та Сергія Резніченків, в Парижі ще й спільно з донькою Катериною.
02.03.24
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Штука
Рівненський театр покаже у Львові «Зерносховище»
Ця вистава здобула перемогу Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» 2022-2023 рр. одразу у чотирьох номінаціях: «Краща драматична вистава», «Краща режисерська робота», «Краща чоловіча роль», «Краще музичне рішення» і номінована на Шевченківську премію.
02.03.24
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Штука
738-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення, найбільше – на Новопавлівському (відбито 29 атак) та Авдіївському (відбито 24 атаки) напрямках
02.03.24
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Україна
Театр ім. Заньковецької у березні
Актори зіграють 52 вистави на 4 сценах. Найцікавіші події – прем’єра вистави за текстами Сергія Жадана, гастролі вистави «Зерносховище», «свіжі» прем’єри за творами Скрябіна та Орвелла, а також вистава «Катерина» за поемою Тараса Шевченка, яку показували на гастролях у Празі.
01.03.24
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Штука
На межі пам’яті та життя
Анна ЗОЛОТНЮК
Той, хто фотографував у містах і містечках залишки пам’яток, часто чув «та що там фотографувати», але фотографування оприявнює об’єкти, вилучає їх зі сліпої зони того, що минаєш щодня.
01.03.24
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Штука