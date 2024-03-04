Володимир Івасюк

На межі пам’яті та життя

Анна ЗОЛОТНЮК

Той, хто фотографував у містах і містечках залишки пам’яток, часто чув «та що там фотографувати», але фотографування оприявнює об’єкти, вилучає їх зі сліпої зони того, що минаєш щодня.