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Яцек Куронь
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90 років тому у Львові народився Яцек Куронь (1934-2004)
Неділя, Березень 3, 2024 - 15:15
До теми
Рівненський театр покаже у Львові «Зерносховище»
Ця вистава здобула перемогу Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» 2022-2023 рр. одразу у чотирьох номінаціях: «Краща драматична вистава», «Краща режисерська робота», «Краща чоловіча роль», «Краще музичне рішення» і номінована на Шевченківську премію.
02.03.24
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Штука
738-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення, найбільше – на Новопавлівському (відбито 29 атак) та Авдіївському (відбито 24 атаки) напрямках
02.03.24
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Україна
На межі пам’яті та життя
Анна ЗОЛОТНЮК
Той, хто фотографував у містах і містечках залишки пам’яток, часто чув «та що там фотографувати», але фотографування оприявнює об’єкти, вилучає їх зі сліпої зони того, що минаєш щодня.
01.03.24
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Штука
Петро Сипняк: «Земля свята»
Вікторія Сипняк
Обʼєктом мистецької уваги стає спостереження різних фаз життя маленького клаптика галицької землі у коловороті його сезонних циклів від зораної ріллі, до буйства збіжжя та різнотравʼя і стану зимової летаргії для відновлення сил для нового життєвого кола.
29.02.24
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Штука
Тінь взаємних трагедій
Олеся Ісаюк
Величезна кількість болю, для якого бракує слів. Звичайних людських слів. Які мали б відобразити тисячі особистих історій, драм, трагедій. І власних, і переданих від матерів і бабусь.
29.02.24
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Україна
Слово до України з-під вікна Яцека Куроня
Стоїть нас тут жменька, але ми не заспокоїмося, поки уряд вільної Польщі остаточно не розблокує польсько-український кордон.
28.02.24
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Дискурси
Звабний світ гострої еротики
Юрій Винничук
Такий жанр української літератури, навіть примітивний, все ж робить свою справу, бо не лише розважає, а й українізує.
28.02.24
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Дискурси
Світи Якова Гніздовського
У середу, 28 лютого, о 17 годині в Shum Art Gallery відбудеться кураторська екскурсія виставкою творів Якова Гніздовського «Світи близькі та далекі», під час якої Марія Цимбаліста розповість про задум цього проєкту та ознайомить із експозицією.
28.02.24
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Штука