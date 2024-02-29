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Влодко Маковецький
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Знимка Влодка Маковецького
Четвер, Лютий 29, 2024 - 23:00
До теми
Петро Сипняк: «Земля свята»
Вікторія Сипняк
Обʼєктом мистецької уваги стає спотереження різних фаз життя маленького клаптика галицької землі у коловороті його сезонних циклів від зораної ріллі, до буйства збіжжя та різнотравʼя і стану зимової летаргії для відновлення сил для нового життєвого кола.
29.02.24
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Штука
736-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (відбито 38 атак) та Авдіївському (відбито 25 атак) напрямках
29.02.24
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Україна
Слово до України з-під вікна Яцека Куроня
Стоїть нас тут жменька, але ми не заспокоїмося, поки уряд вільної Польщі остаточно не розблокує польсько-український кордон.
28.02.24
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Дискурси
Світи Якова Гніздовського
У середу, 28 лютого, о 17 годині в Shum Art Gallery відбудеться кураторська екскурсія виставкою творів Якова Гніздовського «Світи близькі та далекі», під час якої Марія Цимбаліста розповість про задум цього проєкту та ознайомить із експозицією.
28.02.24
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Штука
735-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 102 бойові зіткнення, найбільше – на Новопавлівському (відбито 33 атаки) та Авдіївському (відбито 25 атак) напрямках
28.02.24
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Україна
«Мавка» ТанцТеатру «Життя»
«Мавка у Країні Світла, або Незвані гості-2» — вистава, яку цікаво переглядати усією родиною, щоб опісляподілитися враженнями від побаченого: у музично-танцювальній феєрії задіяно понад два десятки артистів відомого ТанцТеатру «Життя»!
27.02.24
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Штука
Довкола лютих дат
Юрко ТИМЧУК
В останні дні останнього зимового місяця пасувало б відзначати уродини Лесі Українки, але зараз увага сконцентрована на інших річницях.
27.02.24
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Україна
734-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень, найбільше – на Мар’їнському (відбито 33 атаки), Авдіївському (19 атак), Куп’янському (22 атаки) напрямках
27.02.24
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Україна