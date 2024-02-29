Хоч би всі постановили, що ні – весна і так прийде

Петро Сипняк: «Земля свята»

Вікторія Сипняк

Обʼєктом мистецької уваги стає спотереження різних фаз життя маленького клаптика галицької землі у коловороті його сезонних циклів від зораної ріллі, до буйства збіжжя та різнотравʼя і стану зимової летаргії для відновлення сил для нового життєвого кола.