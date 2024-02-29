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Захід сонця. Передова. лютий. 2024
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Лютий 2024 року
Четвер, Лютий 29, 2024 - 10:15
До теми
Світи Якова Гніздовського
У середу, 28 лютого, о 17 годині в Shum Art Gallery відбудеться кураторська екскурсія виставкою творів Якова Гніздовського «Світи близькі та далекі», під час якої Марія Цимбаліста розповість про задум цього проєкту та ознайомить із експозицією.
28.02.24
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Штука
735-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 102 бойові зіткнення, найбільше – на Новопавлівському (відбито 33 атаки) та Авдіївському (відбито 25 атак) напрямках
28.02.24
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Україна
«Мавка» ТанцТеатру «Життя»
«Мавка у Країні Світла, або Незвані гості-2» — вистава, яку цікаво переглядати усією родиною, щоб опісляподілитися враженнями від побаченого: у музично-танцювальній феєрії задіяно понад два десятки артистів відомого ТанцТеатру «Життя»!
27.02.24
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Штука
Довкола лютих дат
Юрко ТИМЧУК
В останні дні останнього зимового місяця пасувало б відзначати уродини Лесі Українки, але зараз увага сконцентрована на інших річницях.
27.02.24
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Україна
734-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень, найбільше – на Мар’їнському (відбито 33 атаки), Авдіївському (19 атак), Куп’янському (22 атаки) напрямках
27.02.24
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Україна
Чайковський: неповернення
Відповідь на Рішення круглого столу "Повернення та збереження культурної спадщини України в умовах російсько-української війни", в якому пропонується розробити та впровадити "повернення українських митців", серед яких є ім'я Петра Чайковського.
26.02.24
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Штука
«А я так мало, небагато благав у Бога»
Андрій Содомора
«Кобзар» сповнений настояною на тузі за Україною правдивою красою. Але, всупереч глибокій тузі, Шевченко вірив, що світ просвітліє – і таки стане іншим
26.02.24
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Дискурси
Народна війна – народна музеєфікація
Валентина Хархун
Поява численних аматорських музеїв – цікавий феномен, що дозволяє зрозуміти динаміку, регіональну специфіку й особливості музеєфікації російсько-української війни.
26.02.24
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Україна