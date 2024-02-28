Людина міряється не з ніг до голови, а від голови до неба

Світи Якова Гніздовського

У середу, 28 лютого, о 17 годині в Shum Art Gallery відбудеться кураторська екскурсія виставкою творів Якова Гніздовського «Світи близькі та далекі», під час якої Марія Цимбаліста розповість про задум цього проєкту та ознайомить із експозицією.