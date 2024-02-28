Поезія полеглих: Юрій Руф

Надія Гаврилюк

Спинися та прислухайся, приблудо, Ця мова – меч для тих, хто йде з мечем. Вертайся у своє болотисте нікуди, Тебе ніхто сюди не кликав калачем.