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Оля Кравченко. Любов
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"Любов". Оля Кравченко. Львів. 2024 р.
Вівторок, Лютий 27, 2024 - 11:00
До теми
733-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень, найбільше – на Мар’їнському (відбито 40 атак) та Авдіївському (відбито 25 атак) напрямках
26.02.24
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Україна
732-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення, найбільше – на Мар’їнському (відбито 39 атак) та Авдіївському (відбито 14 атак) напрямках
25.02.24
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Україна
Третій рік
Віталій Портников
У дітей і онуків будуть свої випробування, але ми маємо хоча б спробувати побудувати країну, в якій нам буде затишно, а нашим дітям й онукам – безпечно.
25.02.24
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Дискурси
Україна. Не можемо здаватися!
500 діячів академічного, військового, культурного та політичного світу закликають країни Рамштайнської коаліції значно збільшити військову допомогу Україні
24.02.24
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Дискурси
731-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Почався третій рік повномасштабної війни. Збройні Сили України продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи російського ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення, 44 з них – на Мар’їнському напрямку
24.02.24
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Україна
“Конотоп”: тригер з минулого
Олеся Ісаюк
Тут можна знайти відповідники майже всіх явищ і типажів сучасної війни, що підкреслює незмінну екзистенційність конфлікту України та Росії
24.02.24
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Україна
Мюнхенська безпекова стурбованість
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Минулорічні військові невдачі України й відносні перемоги Росії похитнули віру світових лідерів в українські звитяжні перспективи. Це відчувалося на цьогорічні Мюнхенській конференції з безпеки.
23.02.24
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У світі
Філософія ландшафту
Дмитро Єльніков
Впізнати у дереві Дерево найпростіше в степу. Так само, як і таїну взаємин поміж деревами (і не тільки), таємницю громади – у Лісі.
23.02.24
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Дискурси