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Леся Українка
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Неювілейні уродини Лесі Українки
Неділя, Лютий 25, 2024 - 16:15
До теми
Україна. Не можемо здаватися!
500 діячів академічного, військового, культурного та політичного світу закликають країни Рамштайнської коаліції значно збільшити військову допомогу Україні
24.02.24
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Дискурси
731-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Почався третій рік повномасштабної війни. Збройні Сили України продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи російського ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення, 44 з них – на Мар’їнському напрямку
24.02.24
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Україна
Мюнхенська безпекова стурбованість
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Минулорічні військові невдачі України й відносні перемоги Росії похитнули віру світових лідерів в українські звитяжні перспективи. Це відчувалося на цьогорічні Мюнхенській конференції з безпеки.
23.02.24
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У світі
Філософія ландшафту
Дмитро Єльніков
Впізнати у дереві Дерево найпростіше в степу. Так само, як і таїну взаємин поміж деревами (і не тільки), таємницю громади – у Лісі.
23.02.24
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Дискурси
730-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення, найбільше – на Мар’їнському (відбито 43 атаки) та Бахмутському (відбито 16 атак) напрямках
23.02.24
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Україна
Вертеп війни
24 лютого о 17:00 відбудеться прем’єра вертепу «Маленькі ортопедичні сандалики» за текстами повномастабного вторгення та 10-літньої війни у театральному центрі «Слово і Голос», який радо гостить Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах».
22.02.24
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Штука
Чи таки – висоти?..
Любомир Лесонін
Парканадцять раніше невідомих світлин Бродів часів Великої війни стали сенсацією для краєзнавців, бо дуже скоро може настати час, коли від історії тут залишаться хіба знимки
22.02.24
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Минуле
729-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення, найбільше – на Мар’їнському (відбито 14 атак) та Авдіївському (відбито 19 атак) напрямках
22.02.24
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Україна