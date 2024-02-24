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24-02-22
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почався третій рік війни
Субота, Лютий 24, 2024 - 09:30
До теми
Мюнхенська безпекова стурбованість
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Минулорічні військові невдачі України й відносні перемоги Росії похитнули віру світових лідерів в українські звитяжні перспективи. Це відчувалося на цьогорічні Мюнхенській конференції з безпеки.
23.02.24
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У світі
Вертеп війни
24 лютого о 17:00 відбудеться прем’єра вертепу «Маленькі ортопедичні сандалики» за текстами повномастабного вторгення та 10-літньої війни у театральному центрі «Слово і Голос», який радо гостить Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах».
22.02.24
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Штука
Чи таки – висоти?..
Любомир Лесонін
Парканадцять раніше невідомих світлин Бродів часів Великої війни стали сенсацією для краєзнавців, бо дуже скоро може настати час, коли від історії тут залишаться хіба знимки
22.02.24
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Минуле
729-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення, найбільше – на Мар’їнському (відбито 14 атак) та Авдіївському (відбито 19 атак) напрямках
22.02.24
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Україна
Старий Лев і дивозвірі Приймаченко
Книжка Марини Макущенко «Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко» — це унікальне арт-видання для родинного читання, на сторінках якого — історія порятунку картин від пожежі, що виникла під час атаки російських військ на смт Іванків у лютому 2022 року.
21.02.24
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Штука
Старосвітські фіґлі
Юрій Винничук
Про шляхоцьких ексцентриків зі специфічним почуттям гумору. Дві правдиві історії з початку позаминулого століття.
21.02.24
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Дискурси
728-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень, найбільше – на Мар’їнському (відбито 20 атак) та Авдіївському (відбито 13 атак) напрямках
21.02.24
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Україна
Премʼєри в імʼя Перемоги
Роксолана Гавалюк
18 лютого на сцені Органного залу звучала особлива музика особливого часу – світова премʼєра Симфонії №3 “Переможної” Золтана Алмаші та українська премʼєра Концерту для фортепіано з оркестром Стаффана Сторма.
20.02.24
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Штука