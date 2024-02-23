Віктор Ющенко

Як ми мало не втратили "Жмура"

Олександр ЯБЧАНКА

Поняття “командувати” у нас доволі багатогранне. Якщо чимсь командуєш, то маєш бути у процесі не менше, аніж ті, ким командуєш. Історій, аби хто дав наказ і самоусунувся, я не пам’ятаю