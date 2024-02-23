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Віктор Ющенко
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70 років Вікторові Ющенку
П'ятниця, Лютий 23, 2024 - 13:00
До теми
Вертеп війни
24 лютого о 17:00 відбудеться прем’єра вертепу «Маленькі ортопедичні сандалики» за текстами повномастабного вторгення та 10-літньої війни у театральному центрі «Слово і Голос», який радо гостить Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах».
22.02.24
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Штука
729-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення, найбільше – на Мар’їнському (відбито 14 атак) та Авдіївському (відбито 19 атак) напрямках
22.02.24
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Україна
Старий Лев і дивозвірі Приймаченко
Книжка Марини Макущенко «Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко» — це унікальне арт-видання для родинного читання, на сторінках якого — історія порятунку картин від пожежі, що виникла під час атаки російських військ на смт Іванків у лютому 2022 року.
21.02.24
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Штука
Старосвітські фіґлі
Юрій Винничук
Про шляхоцьких ексцентриків зі специфічним почуттям гумору. Дві правдиві історії з початку позаминулого століття.
21.02.24
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Дискурси
728-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень, найбільше – на Мар’їнському (відбито 20 атак) та Авдіївському (відбито 13 атак) напрямках
21.02.24
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Україна
Премʼєри в імʼя Перемоги
Роксолана Гавалюк
18 лютого на сцені Органного залу звучала особлива музика особливого часу – світова премʼєра Симфонії №3 “Переможної” Золтана Алмаші та українська премʼєра Концерту для фортепіано з оркестром Стаффана Сторма.
20.02.24
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Штука
Як ми мало не втратили "Жмура"
Олександр ЯБЧАНКА
Поняття “командувати” у нас доволі багатогранне. Якщо чимсь командуєш, то маєш бути у процесі не менше, аніж ті, ким командуєш. Історій, аби хто дав наказ і самоусунувся, я не пам’ятаю
20.02.24
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Україна
Королева подорожей з Відня і Львова
Оксана Булавіна
Після Львова Іда Пфайффер підкорила світ, здолавши за шістнадцять років (з 1842 р. по 1858 р.) 240 тис. кілометрів морем та 30 тис. кілометрів сушею.
20.02.24
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Минуле