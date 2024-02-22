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Оля Кравченко. Надія
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"Надія". Оля Кравченко. Львів. 2024 рік
Четвер, Лютий 22, 2024 - 11:15
До теми
Старий Лев і дивозвірі Приймаченко
Книжка Марини Макущенко «Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко» — це унікальне арт-видання для родинного читання, на сторінках якого — історія порятунку картин від пожежі, що виникла під час атаки російських військ на смт Іванків у лютому 2022 року.
21.02.24
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Штука
728-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень, найбільше – на Мар’їнському (відбито 20 атак) та Авдіївському (відбито 13 атак) напрямках
21.02.24
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Україна
Премʼєри в імʼя Перемоги
Роксолана Гавалюк
18 лютого на сцені Органного залу звучала особлива музика особливого часу – світова премʼєра Симфонії №3 “Переможної” Золтана Алмаші та українська премʼєра Концерту для фортепіано з оркестром Стаффана Сторма.
20.02.24
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Штука
В пошуках оптимізму
Юрко ТИМЧУК
Кажуть, ми в глухому куті – і, виявляється, «глухі кути» можна знайти й десь між Бердичами та Опитним, і в готелі Bayerischer Hof у столиці Баварії. Огляд тижня
20.02.24
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Україна
727-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення, найбільше – на Мар’їнському (відбито 21 атаку) та Бахмутському (відбито 14 атак) напрямках
20.02.24
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Україна
Репутація і її плями
Марта Кузій
Війна — час втрат, трансформацій, можливостей, але й взаємної недовіри через страх бути ошуканими. Виняткової цінності в такі періоди набуває репутація, а вагомим аргументом стає особиста історія.
19.02.24
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Штука
«Ой одна я, одна...»
Андрій Содомора
Виплакала очі – та не світло, що від серця, світло, на якому й тримається світ у своєму одвічному спротиві холодному, безсердечному мороку...
19.02.24
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Дискурси
726-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Мар’їнському (відбито 18 атак) та Херсонському (відбито 16 атак) напрямках
19.02.24
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Україна