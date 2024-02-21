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польське "путин прийди" на акції протесту рільників
Середа, Лютий 21, 2024 - 10:15
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727-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення, найбільше – на Мар’їнському (відбито 21 атаку) та Бахмутському (відбито 14 атак) напрямках
20.02.24
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Україна
Памʼяті полеглих героїв
У Львівському органному залі відбудуться події, присвячені вшануванню памʼяті полеглих у боротьбі за свободу України. 20 лютого, у День памʼяті Героїв Небесної Сотні, звучатиме хорова кантата Валентина Сильвестрова “Майдан”.
19.02.24
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Штука
726-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Мар’їнському (відбито 18 атак) та Херсонському (відбито 16 атак) напрямках
19.02.24
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Україна
Дебора
Світлана Бреславська
Ім’я Дебори Фоґель найчастіше асоціюється з геніальними чоловіками, що цілком несправедливо, бо принижує її власний інтелект і талант
18.02.24
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Минуле
Ласкаво просимо у тридцяті
Віталій Портников
Напад Росії на Україну – це ще не сама війна, а пролог до неї. Такий собі тиск Німеччини на Чехословаччину, тільки цього разу Захід сказав «ні»
18.02.24
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Дискурси
“Іду на вас”: гірке прощання з Габсбургами
Олеся Ісаюк
“Змора голоду матір’ю усіх цих чорних мерців, – казала совість, – але батьком ти сам, великий Святославе... Сі трупи – то тінь, який кидає твоя слава!”
17.02.24
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Україна
Прем’єра «злої» комедії «Тюбік»
«Тюбік» – це вистава-діалог, розмова між чоловіком і дружиною, історія про пересічного українця, від якого доля вимагає може й забагато: пройти процес становлення, коли треба позбутися страху та відчути себе героєм.
17.02.24
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Штука
Дивний збіг: активність Путіна і блокада кордону
Мирослав Чех
Підтримка України є найкращою інвестицією Польщі у власну безпеку, каже прем'єр Дональд Туск. Реальні дії влади, однак, говорять про інше
16.02.24
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Дискурси