Небесна сотня

Прем’єра «злої» комедії «Тюбік»

«Тюбік» – це вистава-діалог, розмова між чоловіком і дружиною, історія про пересічного українця, від якого доля вимагає може й забагато: пройти процес становлення, коли треба позбутися страху та відчути себе героєм.