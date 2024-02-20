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Небесна сотня
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День пам'яті Героїв Небесної Сотні
Вівторок, Лютий 20, 2024 - 09:15
До теми
Памʼяті полеглих героїв
У Львівському органному залі відбудуться події, присвячені вшануванню памʼяті полеглих у боротьбі за свободу України. 20 лютого, у День памʼяті Героїв Небесної Сотні, звучатиме хорова кантата Валентина Сильвестрова “Майдан”.
19.02.24
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Штука
726-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Мар’їнському (відбито 18 атак) та Херсонському (відбито 16 атак) напрямках
19.02.24
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Україна
“Іду на вас”: гірке прощання з Габсбургами
Олеся Ісаюк
“Змора голоду матір’ю усіх цих чорних мерців, – казала совість, – але батьком ти сам, великий Святославе... Сі трупи – то тінь, який кидає твоя слава!”
17.02.24
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Україна
Прем’єра «злої» комедії «Тюбік»
«Тюбік» – це вистава-діалог, розмова між чоловіком і дружиною, історія про пересічного українця, від якого доля вимагає може й забагато: пройти процес становлення, коли треба позбутися страху та відчути себе героєм.
17.02.24
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Штука
Дивний збіг: активність Путіна і блокада кордону
Мирослав Чех
Підтримка України є найкращою інвестицією Польщі у власну безпеку, каже прем'єр Дональд Туск. Реальні дії влади, однак, говорять про інше
16.02.24
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Дискурси
Privatissimum
Юрко ПРОХАСЬКО
Мова не знає поступу, вона завжди найдосконаліша серед усіх можливих недосконалостей, завжди несподівано вірна, але не так, як на те розраховуєш
16.02.24
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Дискурси
Віддай душу!
Тарас Прохасько
Історія останнього століття – це історія доступності до розмноження фотографій. Ця історія є повільним перетіканням до торжества життя вічного
15.02.24
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Дискурси
«Дружину мою взяв я собі з Києва»
Юрій ЯКОВЛЄВ
Причинки до історії соборницьких шлюбів у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.
15.02.24
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Минуле