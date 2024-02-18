Небесня Сотня

Закріпитись на "Жмурі"

Олександр ЯБЧАНКА

Яма в землі, перекрита брусами, сприймається тобою як зона комфорту, незважаючи на те, що у тій зоні зимно, мокро, болота по кісточки, та ще й чотири рускі жмури поруч.