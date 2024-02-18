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Небесня Сотня
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10-а річниця штурму Майдану і Небесної Сотні
Неділя, Лютий 18, 2024 - 23:30
До теми
724-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ виходять з Авдіївки, продовжують вести оборону на сході та півдні України; протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 43 атаки) та Мар’їнському (відбито 34 атаки) напрямках
17.02.24
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Україна
Дивний збіг: активність Путіна і блокада кордону
Мирослав Чех
Підтримка України є найкращою інвестицією Польщі у власну безпеку, каже прем'єр Дональд Туск. Реальні дії влади, однак, говорять про інше
16.02.24
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Дискурси
Віддай душу!
Тарас Прохасько
Історія останнього століття – це історія доступності до розмноження фотографій. Ця історія є повільним перетіканням до торжества життя вічного
15.02.24
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Дискурси
Благодійність: заньківчанська вистава «Земля»
Для закупівлі FPV-дронів для 24 Окремої механізованої бригади імені Короля Данила у п’ятницю, 16 лютого, у Національному театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться благодійний показ вистави «Земля» за повістю Ольги Кобилянської.
15.02.24
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Штука
Розбійник Мацапура
Юрій Винничук
Часто нарікають, що, мовляв, уся причина жорстокості підлітків – в телебаченні. А що ж тоді сформувало звірину жорстокість Мацапури?
14.02.24
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Дискурси
Любов театральна
Театр Корифеїв, що у Кропивницькому, до Дня Св. Валентина вирішив… освідчитися у коханні театрам. Так, 14 лютого, у різних містах країни, біля театрів, що носять імена корифеїв української сцени, з'явилися білборди та сітілайти з освідченням у коханні.
14.02.24
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Штука
Закріпитись на "Жмурі"
Олександр ЯБЧАНКА
Яма в землі, перекрита брусами, сприймається тобою як зона комфорту, незважаючи на те, що у тій зоні зимно, мокро, болота по кісточки, та ще й чотири рускі жмури поруч.
13.02.24
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Україна
Морозні зими
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Задзєблі, замерзлі, розчерленілі, з усмішками широкими, залітали в хату гомінливо, впускаючи за собою студінь студенецку крізь двері нарозтвир
13.02.24
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Дискурси