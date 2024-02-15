Як кривда заскаче, невинність заплаче

Любов театральна

Театр Корифеїв, що у Кропивницькому, до Дня Св. Валентина вирішив… освідчитися у коханні театрам. Так, 14 лютого, у різних містах країни, біля театрів, що носять імена корифеїв української сцени, з'явилися білборди та сітілайти з освідченням у коханні.