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Як кривда заскаче, невинність заплаче
Феофан Прокопович
До теми
Благодійність: заньківчанська вистава «Земля»
Для закупівлі FPV-дронів для 24 Окремої механізованої бригади імені Короля Данила у п’ятницю, 16 лютого, у Національному театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться благодійний показ вистави «Земля» за повістю Ольги Кобилянської.
15.02.24
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Штука
722-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 83 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 40 атак) та Мар’їнському (відбито 27 атак) напрямках
15.02.24
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Україна
Любов театральна
Театр Корифеїв, що у Кропивницькому, до Дня Св. Валентина вирішив… освідчитися у коханні театрам. Так, 14 лютого, у різних містах країни, біля театрів, що носять імена корифеїв української сцени, з'явилися білборди та сітілайти з освідченням у коханні.
14.02.24
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Штука
Український DOOM
Юрко ТИМЧУК
У реальності чітів idkfa і iddqd нема. Було б гарно натиснути ті букви й мати купу зброї та режим безсмертя, але то станеться в іншому житті.
13.02.24
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Україна
Золота доба флейти
Олександра Шутко
У Львівській національній філармонії 22 лютого заслужений артист Юрій Шутко разом з Академічним камерним оркестром «Віртуозами Львова» (диригент – Тарас Вергун) представить нову програму зі скарбниці флейтової музики.
12.02.24
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Штука
«Садок вишневий» XVI. «Думайте, читайте...»
Андрій Содомора
Читання саме Шевченкових творів дає зрозуміти, наскільки важливим є мистецтво повільного читання: щоб уява встигала за читаним уголос словом
12.02.24
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Дискурси
Судова Вишня у житті отця Василя Кондрацького
Мар'ян ХОМЯК
Василь Кондрацький (1864–1946) належить до плеяди священників, які впродовж усього ХІХ та у першій третині ХХ ст. творили українську Галичину
11.02.24
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Минуле
Голос української душі
Тетяна ШПАЙХЕР
У Відні відкрилася виставка українського художника Івана Марчука. Майстер представив свої роботи за майже 60 років творчої діяльності
11.02.24
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Україна