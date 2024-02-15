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Якщо лежать двоє, то їм тепло. А самому як зігрітися?
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Благодійність: заньківчанська вистава «Земля»
Для закупівлі FPV-дронів для 24 Окремої механізованої бригади імені Короля Данила у п’ятницю, 16 лютого, у Національному театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться благодійний показ вистави «Земля» за повістю Ольги Кобилянської.
15.02.24
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Штука
Любов театральна
Театр Корифеїв, що у Кропивницькому, до Дня Св. Валентина вирішив… освідчитися у коханні театрам. Так, 14 лютого, у різних містах країни, біля театрів, що носять імена корифеїв української сцени, з'явилися білборди та сітілайти з освідченням у коханні.
14.02.24
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Штука
721-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 24 атаки), Бахмутському (10 атак) та Мар’їнському (27 атак) напрямках
14.02.24
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Україна
720-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак), Бахмутському (7 атак) та Мар’їнському (35 атак) напрямках
13.02.24
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Україна
Золота доба флейти
Олександра Шутко
У Львівській національній філармонії 22 лютого заслужений артист Юрій Шутко разом з Академічним камерним оркестром «Віртуозами Львова» (диригент – Тарас Вергун) представить нову програму зі скарбниці флейтової музики.
12.02.24
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Штука
Судова Вишня у житті отця Василя Кондрацького
Мар'ян ХОМЯК
Василь Кондрацький (1864–1946) належить до плеяди священників, які впродовж усього ХІХ та у першій третині ХХ ст. творили українську Галичину
11.02.24
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Минуле
Голос української душі
Тетяна ШПАЙХЕР
У Відні відкрилася виставка українського художника Івана Марчука. Майстер представив свої роботи за майже 60 років творчої діяльності
11.02.24
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Україна
Театр одного актора
Віталій Портников
«Маленький Радянський Союз» – якщо перефразувати Валерія Залужного – ніколи не виграє у «великого Радянського Союзу». Переможе тільки Україна особистостей
11.02.24
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Дискурси