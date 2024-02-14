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Роден "Поцілунок"
Середа, Лютий 14, 2024 - 10:30
До теми
720-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 29 атак), Бахмутському (7 атак) та Мар’їнському (35 атак) напрямках
13.02.24
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Україна
Золота доба флейти
Олександра Шутко
У Львівській національній філармонії 22 лютого заслужений артист Юрій Шутко разом з Академічним камерним оркестром «Віртуозами Львова» (диригент – Тарас Вергун) представить нову програму зі скарбниці флейтової музики.
12.02.24
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Штука
Судова Вишня у житті отця Василя Кондрацького
Мар'ян ХОМЯК
Василь Кондрацький (1864–1946) належить до плеяди священників, які впродовж усього ХІХ та у першій третині ХХ ст. творили українську Галичину
11.02.24
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Минуле
Голос української душі
Тетяна ШПАЙХЕР
У Відні відкрилася виставка українського художника Івана Марчука. Майстер представив свої роботи за майже 60 років творчої діяльності
11.02.24
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Україна
Театр одного актора
Віталій Портников
«Маленький Радянський Союз» – якщо перефразувати Валерія Залужного – ніколи не виграє у «великого Радянського Союзу». Переможе тільки Україна особистостей
11.02.24
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Дискурси
Google AI має кращий лікарський такт і ставить кращі діагнози, ніж лікарі.
Дослідники кажуть, що з часом їхня система штучного інтелекту може допомогти демократизувати медицину.
10.02.24
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Наука
Старт Фестивалю-Премії «ГРА»
В умовах повномасштабної війни «GRA» – це не тільки відзначення вистав та їхніх творців, це ще й свідчення того, що український театр, незважаючи на всі перепони, продовжує розвиватися і плідно працювати.
10.02.24
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Штука
Геракл та Еврістей
Олеся Ісаюк
Залужний став тим, хто врятував загроженого геноцидом і успішно покарав насильника. Усунення Генерала розбудило підсвідому пам’ять про пережиті жахіття, й усіх трясе страхом, що все може повернутися
10.02.24
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Україна