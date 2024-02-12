Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Здаватись дурнем мудрому не страшно
Есхіл
До теми
Золота доба флейти
Олександра Шутко
У Львівській національній філармонії 22 лютого заслужений артист Юрій Шутко разом з Академічним камерним оркестром «Віртуозами Львова» (диригент – Тарас Вергун) представить нову програму зі скарбниці флейтової музики.
12.02.24
|
|
Штука
719-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 42 атаки), Бахмутському (19 атак) та Мар’їнському (32 атаки) напрямках
12.02.24
|
|
Україна
Голос української душі
Тетяна ШПАЙХЕР
У Відні відкрилася виставка українського художника Івана Марчука. Майстер представив свої роботи за майже 60 років творчої діяльності
11.02.24
|
|
Україна
718-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 33 атаки), Бахмутському (22 атаки) та Мар’їнському (19 атак) напрямках
11.02.24
|
|
Україна
Старт Фестивалю-Премії «ГРА»
В умовах повномасштабної війни «GRA» – це не тільки відзначення вистав та їхніх творців, це ще й свідчення того, що український театр, незважаючи на всі перепони, продовжує розвиватися і плідно працювати.
10.02.24
|
|
Штука
Геракл та Еврістей
Олеся Ісаюк
Залужний став тим, хто врятував загроженого геноцидом і успішно покарав насильника. Усунення Генерала розбудило підсвідому пам’ять про пережиті жахіття, й усіх трясе страхом, що все може повернутися
10.02.24
|
|
Україна
Повернення Святослава Ігоревича з візантійського походу
Василь МАХНО
...і заходили в тяж кобилиці в печеніжих краях в пограниччі хозар
10.02.24
|
|
Дискурси
Безнадєждінська Росія
Максим МУЛЯР
Чи готовий був кремлівський режим допустити на вибори президента хоча б трішки незалежного кандидата? Аж ніяк, навіть попри безальтернативно високі електоральні рейтинги Путіна.
09.02.24
|
|
У світі