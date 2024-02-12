Здаватись дурнем мудрому не страшно

Старт Фестивалю-Премії «ГРА»

В умовах повномасштабної війни «GRA» – це не тільки відзначення вистав та їхніх творців, це ще й свідчення того, що український театр, незважаючи на всі перепони, продовжує розвиватися і плідно працювати.