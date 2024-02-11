1984. Альпаки проти Орвелла

Олексій Паляничка

Вихід із вʼязниці насправді є. Над сценою висить платформа із засохлим деревом, що росте донизу. З іншого боку є також дерево, яке росте догори. Ці два світи зʼєднує вікно. Але воно надто високо, щоб можна було вибратися з цього перевернутого світу.