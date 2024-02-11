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Кецало
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Зеновій Кецало «Ямна» (1995)
Неділя, Лютий 11, 2024 - 22:15
До теми
Голос української душі
Тетяна ШПАЙХЕР
У Відні відкрилася виставка українського художника Івана Марчука. Майстер представив свої роботи за майже 60 років творчої діяльності
11.02.24
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Україна
717-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 33 атаки), Бахмутському (22 атаки) та Мар’їнському (19 атак) напрямках
10.02.24
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Україна
Безнадєждінська Росія
Максим МУЛЯР
Чи готовий був кремлівський режим допустити на вибори президента хоча б трішки незалежного кандидата? Аж ніяк, навіть попри безальтернативно високі електоральні рейтинги Путіна.
09.02.24
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У світі
1984. Альпаки проти Орвелла
Олексій Паляничка
Вихід із вʼязниці насправді є. Над сценою висить платформа із засохлим деревом, що росте донизу. З іншого боку є також дерево, яке росте догори. Ці два світи зʼєднує вікно. Але воно надто високо, щоб можна було вибратися з цього перевернутого світу.
09.02.24
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Штука
716-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 26 атак) та Мар’їнському (відбито 16 атак) напрямках
09.02.24
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Україна
Золоту підкову дати
Тарас Прохасько
Така собі історія цивілізації. Як кажуть знавці: онтогенез повторяє філогенез. І етногенез теж.
08.02.24
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Дискурси
Людська крихкість і Божа сила
Світлана БАБИНСЬКА
"Свічадо" видало переклад книги "Сила і слава". У 2024 році ми нарешті можемо прочитати рідною мовою твір, який Ґрем Ґрін написав ще 1940-го
08.02.24
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Галичина
«Багно гнилоє між країв Европи»
Юрій Винничук
Російський філософ Константін Лєонтьєв колись писав: «Росію треба заморозити, щоб не зігнила». Пізно. Уже гниє.
07.02.24
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Дискурси