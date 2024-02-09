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Валерій Залужний
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Валерій Залужний
П'ятниця, Лютий 9, 2024 - 10:00
До теми
715-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 92 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 40 атак) та Мар’їнському (відбито 22 атаки) напрямках
08.02.24
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Україна
Леонтій Войтович. In memoriam
Денис Булавін
Леонтія Войтовича пам’ятатимуть і згадуватимуть, поки існує історична наука та рідна Галичина.
07.02.24
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Галичина
714-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 92 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 28 атак), Мар’їнському (20) та Лиманському (21) напрямках
07.02.24
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Україна
Поезія за 30 років
Сергій Жадан
Чимало віршів, написаних ще з 2014 року, умовно кажучи, про війну, хоча без репортажної фіксації війни. Усе, що сьогодні пишеться, — воно так чи інакше про війну. Навіть, якщо ти пишеш про любов, то це любов у час війни.
06.02.24
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Штука
Не все так погано
Майкл Мишкало
Не все так погано, – говорять мудрі люди, даючи шанс виправитись. Розкіш думати, що все погано, мають, можуть собі дозволити люди, які перебувають у безпеці або в паралельному світі
06.02.24
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Дискурси
713-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 45 атак), Мар’їнському (28) та Лиманському (20) напрямках
06.02.24
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Україна
Віра матері добровольця
Ті, хто пішли на війну добровольцями, схожі між собою. Тому хтось упізнає в цій книжці свого сина, чоловіка, брата… А як тепер жити їхнім найріднішим? Як долати щоденну тривогу і біль, який, здається, проникає в кожну клітину тіла? З думками про це мати і наважилася писати книжку.
05.02.24
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Штука
712-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 44 атаки) і Мар’їнському (відбито 8 атак) напрямках
05.02.24
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Україна