Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Людина — мов у дзеркалі світ — багатолика. Вона незначна — і вона ж безмірно велика
Хаям
До теми
714-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 92 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 28 атак), Мар’їнському (20) та Лиманському (21) напрямках
07.02.24
|
|
Україна
Поезія за 30 років
Сергій Жадан
Чимало віршів, написаних ще з 2014 року, умовно кажучи, про війну, хоча без репортажної фіксації війни. Усе, що сьогодні пишеться, — воно так чи інакше про війну. Навіть, якщо ти пишеш про любов, то це любов у час війни.
06.02.24
|
|
Штука
Не все так погано
Майкл Мишкало
Не все так погано, – говорять мудрі люди, даючи шанс виправитись. Розкіш думати, що все погано, мають, можуть собі дозволити люди, які перебувають у безпеці або в паралельному світі
06.02.24
|
|
Дискурси
713-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 45 атак), Мар’їнському (28) та Лиманському (20) напрямках
06.02.24
|
|
Україна
Віра матері добровольця
Ті, хто пішли на війну добровольцями, схожі між собою. Тому хтось упізнає в цій книжці свого сина, чоловіка, брата… А як тепер жити їхнім найріднішим? Як долати щоденну тривогу і біль, який, здається, проникає в кожну клітину тіла? З думками про це мати і наважилася писати книжку.
05.02.24
|
|
Штука
712-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 44 атаки) і Мар’їнському (відбито 8 атак) напрямках
05.02.24
|
|
Україна
«Садок вишневий» XV.«Ну що б, здавалося, слова...»
Андрій Содомора
«Садок вишневий» в найглибшому сенсі – неперекладний твір. Слова начебто ті, але не те, що у слові: пересаджене, воно наче не приймається
05.02.24
|
|
Дискурси
До нового канону української поезії
Тарас Пастух
Війна має доленосний, сакральний вимір. Це шанс для українців почати «з чистої сторінки», реалізувати свою екзистенцію без засадничих світоглядних узалежненостей та неповноти суспільно-політичного та культурного розвитку.
04.02.24
|
|
Штука