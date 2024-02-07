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Кадзуакі Танахасі
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Кадзуакі Танахасі «Чудеса кожної миті»
Середа, Лютий 7, 2024 - 08:15
До теми
Поезія за 30 років
Сергій Жадан
Чимало віршів, написаних ще з 2014 року, умовно кажучи, про війну, хоча без репортажної фіксації війни. Усе, що сьогодні пишеться, — воно так чи інакше про війну. Навіть, якщо ти пишеш про любов, то це любов у час війни.
06.02.24
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Штука
713-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 45 атак), Мар’їнському (28) та Лиманському (20) напрямках
06.02.24
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Україна
Віра матері добровольця
Ті, хто пішли на війну добровольцями, схожі між собою. Тому хтось упізнає в цій книжці свого сина, чоловіка, брата… А як тепер жити їхнім найріднішим? Як долати щоденну тривогу і біль, який, здається, проникає в кожну клітину тіла? З думками про це мати і наважилася писати книжку.
05.02.24
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Штука
712-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 44 атаки) і Мар’їнському (відбито 8 атак) напрямках
05.02.24
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Україна
До нового канону української поезії
Тарас Пастух
Війна має доленосний, сакральний вимір. Це шанс для українців почати «з чистої сторінки», реалізувати свою екзистенцію без засадничих світоглядних узалежненостей та неповноти суспільно-політичного та культурного розвитку.
04.02.24
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Штука
711-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 30 атак) і Лиманському (відбито 8 атак) напрямках
04.02.24
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Україна
Поезія полеглих: Сергій Скальд
Надія Гаврилюк
“Я – це те, що простіше забути”... Пам’ять болить, адже зобов’язує до відповідальності. Та забувати не маємо права. Забуття дорого коштує.
03.02.24
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Україна
710-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 44 атаки) і Мар’їнському та Херсонському (по 7 атак) напрямках
03.02.24
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Україна