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Життя довге, якщо воно повне… Вимірюймо його вчинками - не часом
Сенека
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Віра матері добровольця
Ті, хто пішли на війну добровольцями, схожі між собою. Тому хтось упізнає в цій книжці свого сина, чоловіка, брата… А як тепер жити їхнім найріднішим? Як долати щоденну тривогу і біль, який, здається, проникає в кожну клітину тіла? З думками про це мати і наважилася писати книжку.
05.02.24
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Штука
712-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 44 атаки) і Мар’їнському (відбито 8 атак) напрямках
05.02.24
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Україна
711-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 30 атак) і Лиманському (відбито 8 атак) напрямках
04.02.24
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Україна
Поезія полеглих: Сергій Скальд
Надія Гаврилюк
“Я – це те, що простіше забути”... Пам’ять болить, адже зобов’язує до відповідальності. Та забувати не маємо права. Забуття дорого коштує.
03.02.24
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Україна
710-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 44 атаки) і Мар’їнському та Херсонському (по 7 атак) напрямках
03.02.24
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Україна
Український П’ємонт: мобілізація (6)
Іван Банах
Лютий 1918-го: бої за Київ і переговори у Брест-Литовську, Гандзюк і Падеревський, Масарик і Гашек, Муравйов і Вишиваний, Севрюк і Троцький.
03.02.24
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Минуле
Сполуки студені
Юрко ПРОХАСЬКО
Вона була єднальною постаттю, сполучною тканиною між колись і тепер, між її і нашими дитинствами, часами дитинства взагалі і дитинством самих часів…
02.02.24
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Дискурси
709-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 63 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 22 атаки) та Херсонському (відбито 14 атак) напрямках
02.02.24
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Україна